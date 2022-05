In Santa Maria di Campagna si presenta il video per i 500 anni della Basilica

Sabato 28 maggio, nuovo appuntamento con le celebrazioni per i 5 secoli dalla posa della prima pietra di Santa Maria di Campagna, a cura della Comunità francescana e della Banca di Piacenza. Alle 11, nel Coro del santuario, Elena Bastianini, Valeria Poli e Marco Stucchi presenteranno il video celebrativo dei 500 anni della Basilica, che si caratterizza per bellissime immagini in 3D che valorizzano le meraviglie artistiche della

chiesa dei piacentini.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523-542357).