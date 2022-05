In riva al Trebbia per ricordare Elisa, Costantino, William e Domenico. In tanti, parenti, amici, autorità e soccorritori hanno voluto partecipare al ricordo commosso dei quattro giovani scomparsi nel tragico incidente del gennaio scorso.

Circa trecento le persone presenti alla messa al tramonto celebrata da don Alessandro Mazzoni in località Turriò, a Puglia di Calendasco. Ad introdurre il rito religioso le parole del sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi.

Proprio in corrispondenza dell’argine sono stati posizionati quattro alberi diversi per ricordare i giovani. “Scegliere un albero in loro ricordo è fortemente simbolico e si grande potenza evocativa” – è stato sottolineato. La funzione è iniziata facendo ascoltare le canzoni composte da alcuni dei giovani scomparsi.

“Le famiglie avevano molto piacere a tenere qui questa celebrazione, ci siamo riusciti una volta finita l’emergenza. È stato possibile grazie alla disponibilità di tanti volontari e delle forze dell’ordine”. Don Alessandro Mazzoni ha ricordato: “Oggi celebriamo non solo il dolore di averli persi, ma anche la gioia di averli conosciuti”. “Non cediamo alle paure del non senso – ha sottolineato – facciamo delle nostre vite un dono per i fratelli”. Don Alessandro si è poi rvolto ai genitori: “Avreste potuto chiudervi nel vostro dolore, invece siete qui nonostante lo strazio che avete vissuto”.

La posa di quattro alberi, uno per ciascuno dei giovani, rinnoverà il ricordo: un melograno, simbolo di fertilità per Elisa, un esemplare di aronia, pianta dei paesi freddi per Costantino, una pianta di goji, simbolo di vita ed energia per William e un ulivo, simbolo della terra d’orgine di Domenico.