Inaugurato il Barbieri Point “Vogliamo continuare a lavorare per il nostro territorio”

Inaugurato il Barbieri Point in via Cavour, a pochi numeri civici dal quartier generale di 5 anni fa. E lo spirito, dice Patrizia Barbieri, è lo stesso del 2017 quando fu eletta sindaco di Piacenza.

“Il nostro è un gruppo coeso, ringrazio la mia coalizione che mi ha sostenuto durante il mandato, insieme alla lista civica, per essersi messi a disposizione – ha detto – in questo cammino. Essere un amministratore, mettersi al servizio della città, è una delle esperienze migliori che si possano fare. E’ impagabile la soddisfazione di mettersi al servizio della comunità e portare a casa dei risultati, come siamo riusciti a fare noi e vogliamo ancora farlo. La nostra sarà una campagna elettorale nel segno del rispetto, senza per questo dover rinunciare a dover replicare, nel caso, per tutelare la verità dei fatti. Avremo un percorso da fare insieme – ha concluso – perché vogliamo continuare a fare il bene del nostro territorio”.

Il prossimo appuntamento in programma è la presentazione della lista civica a sostegno di Patrizia Barbieri, sempre nel point di via Cavour, domani 11 maggio alle 17 e 30, mentre sabato 14, alle 18, si terrà la festa di apertura della campagna elettorale, questa volta in piazzetta Mercanti.