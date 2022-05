Incendio in un’abitazione di Pontenure nella serata del primo maggio. Una densa colonna di fumo bianco si è resa visibile dalla via Emilia: ad andare in fiamme un portico ed alcune pertinenze di una casa in Piazza Borsellino, angolo via Papa Giovanni XXIII.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi per spegnere l’incendio, che ha richiamato l’attenzione di tanti residenti nella zona. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, soltanto danni. Presenti anche i carabinieri della stazione di Pontenure.

Da segnalare che alcune galline impaurite dalle fiamme e dal trambusto sono fuggite in strada.