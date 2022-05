Incidente sul lavoro a Cortemaggiore, operaio si ferisce al volto. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza a Parma.

Il fatto è avvenuto nella mattinata del 4 maggio, in una ditta in via Tassi. L’operaio si sarebbe ferito al volto utilizzando un flessibile: immediati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola D’Arda e l’eliambulanza decollata da Parma. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato condotto in codice giallo all’Ospedale Maggiore della città ducale. I carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.