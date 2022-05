Incrocio di San Nicolò, secondo incidente in poche ore: bici investita da un’auto

Secondo incidente nel giro di poche ore all’incrocio semaforico di via XXV Aprile a San Nicolò. Intorno alle 8 di sabato 21 maggio, mentre gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta stavano effettuando gli ultimi accertamenti sulla dinamica del sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 maggio, una bicicletta condotta da una donna di 36 anni è stata travolta da una Fiat Punto condotta da un 50enne.

Secondo una prima ricostruzione, la bicicletta, proveniente da via XXV Aprile, era diretta verso via Alicata, mentre il conducente della Fiat, proveniente da via Alicata, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra, per immettersi lungo via Agazzano.

L’auto ha investito la bici davanti agli agenti della polizia locale presenti in quel momento. Sono stati gli stessi agenti a telefonare al 118, richiedendo l’intervento dei soccorritori. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è rimasta stesa sull’asfalto, dolorante. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno che ha adagiato sulla barella la ferita e l’ha quindi trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo. Gli agenti della polizia locale dell’Unione hanno quindi proceduto a effettuare i rilievi di legge.