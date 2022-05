Infortunio per un operaio in un’azienda agricola a S. Protaso

Infortunio in un’azienda agricola situata tra Fontanafredda e San Protaso, lungo strada comunale della Crecca. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Fiorenzuola D’Arda, un operaio si è infortunato mentre stava lavorando con un macchinario.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono portati i soccorritori con un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola e l’elisoccorso decollato da Parma. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato con l’ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo.