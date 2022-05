Infortunio sul lavoro nella basilica di San Francesco a Piacenza, lucernario cede durante il sopralluogo. Ferita a un braccio l’architetto che, nella mattinata del 23 maggio, stava verificando l’andamento dei lavori in piazzetta Plebiscito, lungo il perimetro esterno della chiesa. Durante i controlli, il vetro del lucernario ha ceduto e la donna è riuscita ad evitare di cadere, rimanendo ferita a un braccio.

Dopo essere stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, l’architetto è stata affidata ai sanitari della Croce Rossa di Piacenza per essere medicata e condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.