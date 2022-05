“Insieme per Cavo”, il 21 maggio giornata di sport e amicizia per ricordare Andrea Cavanna, il giovane piacentino morto in un incidente stradale il 14 febbraio scorso. L’appuntamento è al centro sportivo che porterà il suo nome, in via Gianelli 22 a Piacenza, dalle 14 e 30 in poi.

A farsi promotrice dell’evento, la squadra del San Giuseppe, ultima formazione in cui ha militato Andrea Cavanna. “Aspettiamo chiunque voglia rendere omaggio ad Andrea il 21 maggio presso il nostro centro sportivo a lui intitolato in via Gianelli – si legge sulla pagina Facebook del San Giuseppe – per una giornata all’insegna di calcio, street food e tanto altro nel nome di un’amicizia che ci legherà per sempre”.

Fonte foto: pagina Facebook San Giuseppe Calcio