Investite in bicicletta da un camion: due ragazze 17enni in ospedale

Momenti di grande apprensione a San Nicolò (Piacenza) per un incidente avvenuto nel pomeriggio che ha coinvolto due ragazze minorenni che viaggiavano in bicicletta. Tutto è successo poco prima delle 16, all’incrocio tra via Alicata e via Agazzano: da una prima ricostruzione, sembra che le due ragazze, entrambe di 17 anni, stessero attraversando la strada quanto sono state travolte dal mezzo pesante che sopraggiungeva in quel momento.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con le ambulanze della Croce Rossa di Piacenza e della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni, insieme all’automedica del 118 e ad una squadra dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto, le due ragazze sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza: avrebbero riportato alcune fratture. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta. Disagi alla circolazione, con il traffico rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso.