Kickboxing, pioggia di medaglie a Jesolo per la Yama Arashi

Pioggia di medaglie per la Yama Arashi in occasione dei Campionati italiani e alla Coppa Italia di kickboxing a Jesolo: per la palestra piacentina, protagonista anche di una bellissima storia di fair play, il bilancio della tre giorni veneta parla di ben 26 allori, suddivisi in 6 ori, 9 argenti e 11 bronzi.

La prima giornata di gare era dedicata al Light Contact, dove la formazione guidata dal direttore tecnico Gianfranco Rizzi ha conquistato i tricolori con Edoardo Ferrari e Ioan Gherasim oltre a Tommaso Ferrari vincitore nella Coppa Italia (Juniores al limite dei 69 chilogrammi). Nella kermesse tricolore, argento per Nicole Ilieva nelle Juniores – 55 chilogrammi e bronzo per Natalia Coeva (-60 chilogrammi Seniores). In Coppa Italia, inoltre, poker di medaglie con due argenti (Carlo Taglia nei Young Cadet +45 chilogrammi e Camilla Baciotti al limite dei 60 chilogrammi Juniores) e altrettanti bronzi, conquistati da Riccardo Bramieri (Old Cadet -55 chilogrammi) e Dennis Floridia (+60 chilogrammi Old Cadet).

Nella seconda giornata di gare, riflettori sul Kick Light, con due vicecampionesse italiane, Nikol Ilieva (-55 chilogrammi Junior) e Natalia Coeva (-60 chilogrammi Senior), confermandosi ai massimi livelli. Ottime prove anche di Dennis Floridia e Ivan Ficcaglia, vincitori nella Coppa Italia negli Old cadet (cinture gialle arancioni verdi) e nei -69 chilogrammi Seniores, e di Tommaso Ferrari, bronzo al limite dei 69 chilogrammi Juniores. A chiudere il cerchio, le gare di Point Fighting, che hanno regalato un tris di bronzi tricolori, conquistati da Aaron Zanetti e Nicolò Guarnieri (-37 chilogrammi Young Cadet) e da Camilla Marenghi, campionessa europea Junior subito a segno nella nuova categoria Senior al limite dei 60 chilogrammi.

Infine, ben nove sono state le medaglie nelle gare di Coppa Italia. Vittoria per Alice Avancini nei -65 chilogrammi cinture gialle arancioni verdi, argenti per Nicole Costantini (-35 chilogrammi Young Cadet gialle arancioni verdi), Matilde Cutaia (-40 chilogrammi Young Cadet gialle arancioni verdi), Gaia Pappaterra (+45 chilogrammi Young Cadet gialle arancioni verdi) e Aurora Agnelli (+70 chilogrammi gialle arancioni verdi) e bronzi per Natalia Coeva (-60 chilogrammi cinture blu marroni nere), Carlo Taglia (+45 chilogrammi Young Cadet gialle arancioni verdi), Valentina Favaretto (-60 chilogrammi gialle arancioni verdi) e Andrea Contardi (60 chilogrammi gialle arancioni verdi).