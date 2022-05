La Canottieri Ongina supera nettamente Cavaion e conquista i playoff (3-0)

Missione compiuta per la Canottieri Ongina, che anche quest’anno approda ai play off di serie B maschile garantendosi l’ultimo pass disponibile (da seconda classificata) dopo quello già assegnato da tempo alla capolista Gabbiano Mantova.

Il verdetto è arrivato sabato sera a Monticelli, dove la squadra di Gabriele Bruni ha superato 3-0 il Volley Cavaion nell’ultima giornata del girone C, condannando i veronesi alla retrocessione e festeggiando l’approdo alla post-season. Grazie ai tre punti, infatti, i gialloneri hanno tenuto a -1 l’Unitrento Volley, terza e vittoriosa nel derby contro l’Acv Miners, che andrà ai play out con Cazzago. Nonostante le assenze pesanti del centrale Fall (squalificato complessivamente per tre turni) e del martello Caci (in panchina ma non utilizzato), la Canottieri Ongina ha saputo viaggiare spedita verso il traguardo desiderato. “Era – commenta coach Bruni – una partita da dentro e fuori per entrambe le formazioni, seppur per obiettivi diversi. Cavaion è partita forte, difendendo molto e andando avanti 4-11 nel primo set, poi con costanza abbiamo recuperato, vincendo 25-19. Questo parziale ha segnato un contraccolpo psicologico speculare, infatti il secondo non è mai stato in discussione; il terzo set è stato più combattuto, ma i ragazzi sono stati bravi e precisi nei momenti più importanti”.

La Canottieri Ongina chiude la regular season al secondo posto nel girone C con 49 punti, frutto di 17 vittorie e 5 sconfitte. Ora scatta l’avventura play off, con i gialloneri che incroceranno nella prima fase la T.M.B. Monselice, formazione padovana che ha dominato il girone D con 64 punti e 22 vittorie in altrettante partite. Il match d’andata si giocherà sabato 7 maggio alle 18 a Monticelli, mentre il ritorno si disputerà il week end successivo in Veneto. La perdente saluterà la stagione, mentre la vincente affronterà chi la spunterà tra Gabbiano Mantova (prima del girone C) e Massanzago (seconda del girone D).

“Ora- conclude Bruni – dobbiamo solo allenarci bene come abbiamo fatto nella scorsa settimana e cercare di mettere in difficoltà Monselice tra le nostre mura amiche”.

Risultati ultima giornata serie B maschile girone C:

Unitrento Volley- Acv Miners 3-0

Mgr Grassobbio-Valtrompia Volley 3-2

Policura Lagaris-Radici Cazzago 0-3

Ks Rent Trentino-Gabbiano Mantova 0-3

Arredopark Dual Caselle-Imecon Crema 2-3

Canottieri Ongina-Volley Cavaion 3-0

Classifica: Gabbiano Mantova 62, Canottieri Ongina 49, Unitrento Volley 48, Valtrompia Volley 40, Arredopark Dual Caselle 38, Mgr Grassobbio 36, Ks Rent Trentino 27, Imecon Crema 26, Acv Miners 23, Radici Cazzago 22, Volley Cavaion 22, Policura Lagaris 3.

CANOTTIERI ONGINA-VOLLEY CAVAION 3-0 (25-19, 25-11, 25-19)

CANOTTIERI ONGINA: Miranda 18, Bacca 11, Ramberti 2, Ousse 3, De Biasi B. 10, Piazzi 1, Paratici 1, De Biasi M. 1, Zorzella 1, Cereda (L). N.e.: Caci. All.: Bruni

VOLLEY CAVAION: Spagnuolo, Ballarini, Cerfogli, Carlino, Ravelli, Quinto, Manzati, De Agostini, Viola, Modnicki, Sommavilla (L). All.: Fin (squalificato, in panchina De Pani)

ARBITRI: Erman e Lambertini.

Nella foto di Deborah Frittoli, la Canottieri Ongina festeggia dopo la conquista dei playoff