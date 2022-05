“La classe non è acqua”, commedia dialettale al President

Sabato 7 maggio alle ore 21, al Teatro President di Piacenza, per la Rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina la Compagnia teatrale SMS Company presenta “La classe non è acqua” di Roberto Fera, commedia dialettale in tre atti con la regia di Elena Silvani e Elio Bignami.

L’agricoltore Walter (Giosuè Carlappi), convinto dalla moglie Gina (Anna Speranza), si fa passare per un ricco industriale per favorire il matrimonio tra la figlia Adelaide (Michela Pozzi) e il marchesino Ludovico Ludovici Mirabello del Casato dei Ruffiani (Simone Bonvini). Ecco che il rozzo mandriano Severino (Massimo Paratici) diventa un improvvisato maggiordomo ed il nipote (Alessandro Bignami), aspirante calciatore, si trasforma in un cuoco di Masterchef. Le donne della famiglia (Pinu Pizzocaro, Fiorina Misci, Elena Silvani) del rompiscatole rampollo però intendono sfruttare la futura parentela con ben altri scopi, essendo inseguite dall’esattore del fisco (Morris Romano). Dopo una serie di equivoci, un colpo di fortuna finale e la generosità del capofamiglia decreteranno il definitivo happy end.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com. La commedia si svolgerà in sicurezza con obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2. La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.