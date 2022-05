La lista ApP si presenta. Cugini “Ecco il vero rinnovamento della politica”

Un’età media di 49 anni, 16 uomini e 16 donne, all’84 per cento alla prima esperienza amministrativa. Sono questi alcuni dei ‘numeri’ della lista Alternativa per Piacenza, che sostiene la candidatura di Stefano Cugini alle elezioni amministrative del 12 giugno, accanto a M5s, @Sinistra e Europa Verde. “Ecco cosa intendiamo – ha detto Cugini, durante la presentazione ai Giardini Margherita – per rinnovamento della politica”.

“Questa lista ha una spiccata impronta sociale: ci sono maestri, educatori, esperti di timi come giustizia e legalità, tanti giovani. E’ una lista che rappresenta lo spirito del percorso di Alternativa per Piacenza – continua il candidato sindaco -. Abbiamo deciso di tenere qui la presentazione della lista perché qui mi sento a casa. Non credo che questa zona sia stata riqualificata dall’amministrazione: i divisori e i cancelli chiusi sono una sconfitta, è facile e persino banale proporre la sicurezza in questo modo. La sicurezza di un quartiere è fatta di presidi sociali, che non sono facili da fare, ma l’impegno da mettere in campo, per noi, è questo”.

La lista:

Luigi Rabuffi – consigliere comunale e capolista, 59 anni

Sara Alberici – prima esperienza, educatrice 36 anni

Daniele Alessandrini – prima esperienza, ex quadro direttivo Agenzia Entrate, 68 anni

Maria Laura Chiappa – attivista ambientalista, 61 anni

Franco Artese – prima esperienza, per 15 anni direttore Inps, 62 anni

Patrizia Chiappa – prima esperienza, insegnante e educatrice, 34 anni

Davide Bastoni – prima esperienza, medico di medicina d’urgenza, 36 anni

Laura Cortimiglia – prima esperienza , psicoterapeuta 34 anni

Emanuele Bazzoni – metalmeccanico, coordinatore guarie ittico ambientali, 54 anni

Eliana Cruz – prima esperienza, insegnante di musica e compositrice, 44 anni

Daniele Bruzzone – prima esperienza, ordinario di pedagogia generale, 49 anni

Alice Maria Di Maggio – prima esperienza, impiegata, 40 anni

Giuseppe Carini – prima esperienza, pensionato, 64 anni

Daniela Fanelli – prima esperienza, maestra in pensione, 67 anni

Enrico Caruso – prima esperienza, autotrasportatore, 51 anni

Lara Granata – prima esperienza, laurea in scienze dei beni culturali, 40 anni

Gianluca Del Manto – prima esperienza, oste springsteeniano, 49 anni

Martina Motta – prima esperienza, studentessa di lingue, 24 anni

Carlo Devoti – prima esperienza, maestro dello sport, ideatore festival internazionale dei giovani, 76 anni

Nicoletta Parisi – prima esperienza, professore ordinario f.r di diritto internazionale, 72 anni

Fabio Gobbi – prima esperienza, ingegnere, 61 anni

Sara Ivanna Pellizzari – prima esperienza, laureata in scienze ambientali, agente di polizia locali, 43 anni

Nikola Hristov – prima esperienza, laureato in scienze politiche, 23 anni

Cecilia Scolari – prima esperienza, membro attivo del movimento 6000 Sardine, 50 anni

Pietro Mazzolini – prima esperienza, sposato, due figlie, 52 anni

Maia Lihuen Seri – prima esperienza, bidella, babysitter, artista e illustratrice, 26 anni

Ettore Pedretti – cardiologo e pediatra, 73 anni

Claudia Iris Tagliatti – prima esperienza, insegnante, 45 anni

Tommaso Sala – prima esperienza, papà e ingegnere informatico, 34 anni

Evelyn Uhunmwangho – prima esperienza, psicologa psicoterapeuta mamma, 40 anni

Giovanni Toscani – prima esperienza, dirigente d’azienda, 62 anni

Milvia Urbinati – esperta di marketing, 62 anni