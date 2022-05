Nonostante il clima non proprio favorevole, si è svolto in una atmosfera calorosa il primo concerto del Primo Maggio in piazza a Gragnano Trebbiense. Nell’area dietro al Municipio sono accorsi giovani, ma anche famiglie con bambini e adulti incuriositi dalle performance degli artisti gragnanesi. Un piazza variegata, dunque, che dava il senso della comunità.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno, quando è stato trasmesso in streaming lo spettacolo, quest’anno volevamo riproporre l’esperienza dal vivo anche per favorire la conoscenza da parte della comunità dei talenti che il nostro Comune racchiude e che meritano spazi adeguati per potersi esprimere – spiegano la Sindaca Patrizia Calza il consigliere Andrea Capellini -. Era forse un po’ troppo per un piccolo Comune come il nostro e per le nostre forze pensare di emulare ciò che accade nelle grandi città, ma abbiamo voluto farlo per evidenziare l’importanza del tema del lavoro, fondamentale per assicurare libertà e dignità ad ogni individuo ma anche per valorizzare la musica, una forma espressiva fondamentale che talvolta, per i più fortunati e in gamba, diventa anche sbocco lavorativo”.

“Naturalmente – prosegue la sindaca – come sempre è importante il lavoro di gruppo, la collaborazione. Per questo ringrazio Andrea Capellini, che si è particolarmente speso per la buona riuscita dell’iniziativa e non si è arreso davanti alle non poche difficoltà, ma anche la Proloco che ci affianca sempre con grande disponibilità e tutti i volontari. Un ringraziamento particolare va ai giovani gruppi e dj gragnanesi che hanno accettato di esibirsi”. Ringraziamenti espressi anche dal consigliere Capellini che ha contattato personalmente gli artisti: i Domergue, gli Skore, Amerigo e Gino.