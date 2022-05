La nuova sfida del piacentino Stanco: bici innovative verso le Olimpiadi di Parigi

T°RED, startup di innovazione e ricerca nata a Piacenza nel 2013, presenterà al pubblico lunedì 9 maggio a partire dalle 20 presso Inside (via Emilia Parmense 148 D) il progetto THEFALCON: Innovazione nel ciclismo: sei nuove bici, tecnologie all’avanguardia e due obiettivi: le Olimpiadi di Parigi del 2024 e la personalizzazione della bicicletta a qualsiasi livello come nuovo standard.

L’evento è il coronamento di oltre tre anni di studi, nonché la concretizzazione della visione dell’architetto piacentino Romolo Stanco, fondatore e presidente di T°RED: progettare e realizzare biciclette ad alto rendimento su misura degli atleti di primo piano a livello mondiale (e non solo) attraverso l’impiego di tecnologie di modellazione avanzata, partendo dalle intuizioni e dalle competenze piacentine. Affianca T°RED in questo ambizioso progetto anche MAE Prototipi, eccellenza piacentina nel campo dei materiali compositi e della prototipazione rapida. Attraverso tecniche sperimentali, tra le quali l’innovativo processo di additive manufacturing in metallo, T°RED si allontana dai telai in carbonio fabbricati in maniera “standard” – a cui i ciclisti devono adattarsi – e riporta le bici alle super leghe metalliche di grado aerospaziale, realizzate su misura grazie ad analisi approfondite delle esigenze dell’atleta e dalle qualità fisiche.

La sera del 9 maggio verrà anche presentato il TOOT Olympic Development Factory Team e la partnership con MAE sia nella parte di sviluppo tecnico che nel supporto alle ambizioni sportive di giovani talenti: “L’Obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi 2024, per atleti giovani, campioni internazionali, il talentuoso team femminile con la Campionessa Nazionale criterium Francesca Selva e gli atleti paralimpici Campioni Italiani tandem e il Campione nazionale ciclocross Claudio Campi – viene sottolineato -, passa attraverso uno sviluppo non solo dell’allenamento e della progettazione tecnologica dei loro mezzi”. All’evento saranno presenti diversi atleti di caratura internazionale. Tra loro il già campione del mondo su pista Aaron Gate (NZL), il già campione del mondo criterium Leonardo Fedrigo e il già sei volte campione italiano, il piacentino Giairo Ermeti.

T°RED è già da anni nota alle competizioni ciclistiche per aver fornito – tra i tanti atleti – il mezzo con cui la campionessa del mondo su strada Elisa Balsamo ha vinto la Sei Giorni di Torino nel 2016 alla campionessa del mondo su pista Letizia Paternoster che su MANAIA T°RED ha trionfato ai Campionati europei su pista nel 2017 con sei ori, e al professionista della Cofidis pluricampione iridato su pista Benjamin Thomas che ha trionfato anche alle Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola oltre che in molte competizioni internazionali.