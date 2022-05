“La Regione intervenga per salvare la Camera di Commercio”

“Da più parti viene lanciato l’allarme: la Camera di Commercio di Piacenza sta morendo per inedia, per disinteresse delle istituzioni che invece dovrebbero occuparsene, in primo la Regione”. Lo afferma il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, candidato alle elezioni comunali di Piacenza.

“Una situazione che danneggia territorio, cittadini e imprese, una follia che è figlia della sciagurata legge Madia voluta dal Pd e che, come nel caso della legge Delrio sulle Province, ha distrutto quel che funzionava sul territorio, colpendo i poveri cittadini. E’ uno scandalo: a sei anni dall’approvazione della legge che prevedeva la riforma delle Camera di Commercio siamo alla paralisi: è ora che la Regione faccia il proprio dovere per rimettere in funzione uno strumento per lo sviluppo del territorio piacentino come è la Camera di Commercio”.