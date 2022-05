La settimana prosegue all’insegna del tempo stabile, grazie – spiegano gli esperti di 3bMeteo – ad un robusto campo di alta pressione che in Emilia Romagna porterà le temperature al di sopra della media del periodo, con possibili punte fin verso 28-30°C.

Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio nel piacentino il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che in pianura toccheranno i 28 gradi. Il tempo potrebbe però cambiare nel week end: “Il campo barico – le previsioni di Arpae – tenderà leggermente ad indebolirsi favorendo il transito di nuvolosità medio-alta venerdì, mentre da sabato, in un contesto di nuvolosità variabile saranno possibili anche precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Le temperature, dopo un leggero calo nelle massime di venerdì, non subiranno variazioni significative”.