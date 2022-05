Lavori in via Poggiali, modifiche alla viabilità

Il Comune di Piacenza informa che per consentire lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, dalle ore 8 di mercoledì 25 maggio sino alle 18 del 1° giugno prossimo sarà istituito il divieto di sosta permanente su entrambi i lati in via Poggiali, nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica.

Inoltre, dalle 8 alle 18 dei giorni 25, 26, 27, 30, 31 maggio e 1° giugno, nella stessa via Poggiali sarà vietata la circolazione nei tratti progressivamente interessati dal cantiere. Contestualmente, in cantone del Monte sarà revocato il senso unico di marcia, mentre nel tratto di via San Marco compreso tra l’intersezione con via Poggiali e quella con via S. Eufemia potranno circolare in entrambe le direzioni unicamente i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati.