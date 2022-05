Le ricette dei volontari dell’Emporio Solidale, oggi la presentazione del libro

Venerdì 20 maggio, alle ore 17.30, all’Emporio Solidale di via Primo Maggio a Piacenza verrà presentato il libro di ricette scritto dai volontari dell’associazione.

“Un libro – spiegano i referenti dell’Emporio – che raccoglie i piatti proposti nell’ambito dell’iniziativa “La rubrica del venerdì” realizzata nel corso del 2021: per un anno i volontari ogni settimana hanno proposto piatti semplici, economici e di stagione, condividendo la loro abilità ai fornelli con l’obiettivo di ridurre al minimo lo spreco alimentare in cucina. Emporio ha deciso di trasformare queste ricette in qualcosa di speciale e così, da questa raccolta è nato un libro, nel quale sono riportati tutti i piatti, divisi per stagione e introdotti dall’Accademia di Cucina Piacentina, che generosamente ha messo a disposizione le sue competenze per contribuire a questo progetto!”.

“Venerdì 20 maggio alle ore 17.30 presenteremo il libro, in un pomeriggio nel quale avremo anche il piacere di sentire alcuni racconti delle nostre Razdore e di assaggiare prodotti tipici locali. Un grazie di cuore va all’Accademia di Cucina Piacentina, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, per avere sostenuto il progetto, e a tutti i volontari dell’Associazione! Partecipare all’evento sarà anche l’occasione per contribuire al progetto di Emporio Solidale: con un’offerta sarà possibile portare a casa una copia del libro”.