Le stagioni della vigna: prosegue il percorso fotografico di Cantina Vicobarone e Massimo Bersani

Nulla ha potuto, nemmeno il tempo incerto, contro il primo incontro organizzato da Massimo Bersani, che vede la Cantina di Vicobarone come punto di riferimento e di ritrovo di un gruppo di aspiranti fotografi, guidati dall’esperienza del fotografo piacentino.

Il 7 maggio, infatti, ha preso il via Le Stagioni della Vigna, una serie di incontri e lezioni di fotografia tra i vigneti, le persone, le tradizioni, gli usi e le consuetudini contadine dei Colli Piacentini. Arte e segreti della fotografia, volti ad immortalare le preziose risorse del territorio sono stati i protagonisti dell’appuntamento che ha riscosso un grande successo, complice anche una gradita degustazione di vini e prodotti tipici. L’obiettivo è ben attento e punta a catturare le caratteristiche di ogni stagione che colora e caratterizza i nostri Colli, cogliendo tutta l’autenticità che rende il Territorio collinare piacentino inconfondibile.

Il quartier generale è la saletta adiacente al punto vendita in Via Creta 60, a Vicobarone di Ziano Piacentino, un luogo dove si sono condivisi già dal primo incontro elementi fondamentali della fotografia come l’esposizione, il grigio medio e la nitidezza. Professionalità e segreti di fotografia ma alla portata di tutti! Massimo ricorda che le lezioni sono adatte a qualsiasi livello di conoscenza, perché viene privilegiato l’esercizio sul campo alla teoria. Il susseguirsi di diverse condizioni climatiche e conseguenti evoluzioni del paesaggio e dei vigneti hanno permesso ai partecipanti di esercitarsi sulle varie tecniche di “vicino e lontano” ovvero come ottenere immagini nitide inserendo i germogli delle viti nel contesto del paesaggio.

La lezione è proseguita con alcuni cenni sulle fotografie ravvicinate. Un pomeriggio ricco di creatività e di tecniche per conquistare, con un click, l’atmosfera di questi luoghi incredibili, senza però tralasciare la degustazione di vini e di prodotti dell’eccellenza locale, perché non c’è scatto che possa riuscire perfetto se il fotografo non ha chiari anche i sapori e i profumi, oltre ai colori dei nostri Colli. Massimo ci tiene a ricordare che il corso non necessita di particolari competenze, ma sarà guidato da lui coniugando esercizi pratici e svelando tecniche sul campo. La prossima data è in via di definizione, quindi, per chi si fosse perso la prima lezione, niente paura, può ancora raggiungere questo primo gruppo e immergersi nelle meraviglie del nostro territorio, immortalandole in uno scatto.

Per informazioni, per partecipare o per curiosità basta contattare via Whatsapp o Facebook Massimo Bersani. Gli incontri sono gratuiti, è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni: Whatsapp – Massimo Bersani 335 327432, mail – foto@massimobersani.it