L’economista col sorriso che “badava più alla sostanza”. Monti ricorda Francesco Daveri

“Ho apprezzato l’uomo e l’economista, ha saputo trattare una disciplina così difficile sempre con il sorriso, aveva poi un tratto molto piacentino nel farlo, cioè badando di più alla sostanza rispetto alla forma”. Il senatore a vita ed ex premier Mario Monti ospite in Univesità Cattolica a Piacenza per ricordare Francesco Daveri, l'”economista con il sorriso”. E’ questo il titolo del convegno in memoria dello studioso piacentino scomparso prematuramente nel dicembre scorso che ha visto la partecipazione di tre rettori: oltre a Franco Anelli della Cattolica, Paolo Andrei dell’Università di Parma e Gianmario Verona della “Bocconi”, in rappresentanza di tutti gli atenei dove Daveri ha insegnato. Monti ha esordito nel suo intervento, ricordando le sue origini piacentine. “Faccio parte del Piacenza Power Club, la mia mamma era piacentina. Da bambino ho passato tanto tempo nella casa dei miei nonni materni, non molto distante da qui”.

Il ricordo a tutto tondo di Daveri di Monti ha toccato sia aspetti umani che professionali. “Francesco è sempre stato l’uomo dell’inclusione, della mediazione tra la scienza economica e il pubblico. Non dobbiamo pensare che la divulgazione non sia una componente della politica economica. Lo è. Lo abbiamo visto dopo la crisi del 2008, con la diffusione dei corsi di educazione finanziaria. Ci si e resi conto di quanto fosse importante per tutelare il singolo e poi, nel complesso, alla collettività. Una divulgazione alla Daveri quindi è essenziale. Non dobbiamo però pensare che essere intermediario tra mondi a volte contrapposti, tutto questo non gli costasse niente nel suo intimo e che il sorriso non coprisse una sua sofferenza”.

“Ci ha lasciato davvero troppo presto, – ha rimarcato il senatore – come il suo collega Alberto Alesina. Francesco era molto sensibile si temi della finanza pubblica, gli costava molta sofferenza non poter essere economista full time, ma doveva insegnare alla Mba, scuola della Bocconi che dirigeva”.

Tra gli illustri ospiti anche Tito Boeri, economista, che ha rievocato “il primo amore scientifico di Francesco Daveri, l’economia dello sviluppo, tema al quale ha dedicato un libro di testo scritto nel 1996. Il rapporto con gli studenti ha sempre ispirato il suo lavoro, ideando i lunch talk per metterli a loro agio e coinvolgerli”. “Per occuparsi dei problemi, – ha aggiunto – bisognava essere prossimi ai temi che si voleva affrontare. Non è affatto banale per chi lavora nel nostro settore. Per capire le questioni bisogna parlare con le persone coinvolte: per questo partecipava a un sacco di incontri, con sindacati e industriali. Nel passare dall’economia dello sviluppo a temi più legati all’Italia, si è dedicato ai flussi migratori molto prima di tanti altri, quando il nostro paese era ancora considerato più una terra di emigranti”.

Tra gli intervenuti anche il professor Daniele Fornari: “Il titolo che abbiamo scelto, l’economista del sorriso, è ripreso da un articolo in cui si annunciava la sua scomparsa. Ho avuto modo di conoscere bene Francesco, organizzando diversi corsi e incontri in ambito universitario. Francesco non era solo uno studioso molto preparato e apprezzato, ma era una persona molto disponibile e coinvolgente e anche nei mesi di malattia ha trovato qualcosa di positivo. Mi piace ricordare la sua capacità di ascolto e la simpatica ironia, oltre al suo radicamento nella piacentina, per essere seri non occorre essere pesanti: ironia serve per sdrammatizzare situazioni di conflitto. Insegnava sempre con grande passione, in modo coinvolgente, per lui era una missione sociale, era molto amato dagli studenti non solo per la chiarezza delle sue lezioni, ma anche per il tempo che dedicava a loro anche per trattare problemi personali. Altra sua grande passione era la divulgazione economica, era molto ricercato: è stata una passione maturata fin da ragazzo quando a 13 anni il suo sogno era di diventare giornalista. Voglio ringraziare per la bella lezione di vita che ci ha dato, come l’umanità, l’ironia la capacità di sognare facciano la differenza”.

Giuseppe Soda, dell’Università Bocconi ha ripercorso le tappe della carriera accademica di Daveri: “Era molto amato sia come persona che come docente. La nostra comunità gli ha voluto molto bene e da lui ha avuto tantissimo. Rendeva semplici le cose difficili, rendeva il clima più rilassato e questo non significa semplificare ma saper trovare soluzioni. Anch’io voglio ricordare la sua leggerezza, non è superficialità. Aveva una visione non convenzionale delle cose. Nel suo fisico così leggero aveva un coraggio da leoni, per il suo essere in grado di guardare lontano. Anche nel primo lockdown è stato in grado di tenere unita la nostra comunità, con ragazzi provenienti da 30 paesi diversi e lontani da casa. Questo è stato possibile grazie alla sua leadership gentile e empatia unica”.

