Limitrofie, i percorsi formativi di Manicomics Teatro diventano rassegna

Oltre ai percorsi della Scuola di Piacenza dei gruppi Bambini, Giovani e Adulti che hanno lavorato sulla tematica della Odissea, si riuniscono nel calendario di Limitrofie anche i corsi dei Giovani e dei Bambini di Gossolengo, i percorsi condotti con i gruppi di ASP Città di Piacenza e il percorso Giratime sviluppato in collaborazione con Eureka.

Ecco quindi il fitto calendario della rassegna. Si è iniziato con lo spettacolo del gruppo ASP degli Ospiti Residenti dal titolo “La vita è un Bon Bon” tenutosi lo scorso 19 maggio presso lo spazio Open Space 360° di via Scalabrini 19 a Piacenza. L’appuntamento successivo sarà la presentazione di “La cosa del non-niente” del gruppo bambini dei percorsi di Gossolengo che si terrà alle ore 17 e 30 del 28 maggio presso i locali della Biblioteca del paese. Il 29 maggio sarà quindi la volta di “Odissea fantastica” del gruppo Bambini della Scuola di Piacenza che si terrà alle ore 21 presso Open Space 360° (ingresso con biglietto). Sarà poi la volta de “Il circo fantasma”, il 31 maggio alle ore 10 sempre presso Open Space 360°, che chiuderà il percorso di laboratorio teatrale Giratime rivolto alle classi delle scuole superiori della città promosso dal Comune di Piacenza e dalla Cooperativa Eureka.

Il 3 giugno invece si ritorna alla Biblioteca di Gossolengo con lo spettacolo “La diversità speciale,” scritto a più mani dai ragazzi e dalle ragazze del laboratorio Giovani di Gossolengo; l’inizio è previsto per le ore 20. Il tema dell’Odissea con “Odissiamo” sarà ancora trattato dal gruppo ASP ospite del Centro Socio Occupazionale che rappresenterà il 6 giugno alle ore 16 e 30 in Open Space 360°. E arriva quindi il turno di uno spettacolo scritto a più mani e rappresentato da due compagini differenti. Il gruppo Giovani della Scuola di Piacenza, composto quest’anno da oltre 35 allievi, si dividerà in due compagnie che metteranno in scena lo stesso spettacolo ma in due date diverse: il 10 giugno alle 21 la prima rappresentazione in Open Space 360° e il 16 giugno alle 21 la seconda. Lo spettacolo si intitola, parafrasando un famoso libro e film, “Odistyle, 12 sfumature di Ulisse” (ingresso con biglietto). Tra le due rappresentazioni, l’11 giugno alle ore 21 sarà invece la volta del gruppo adulti del 1° anno della Scuola di Piacenza che rappresenterà “Molo 8” una intrigante storia che narra le vicende di Ulisse e del suo viaggio visto dal punto di vista dei marinai. Il testo, prodotto dal gruppo di lavoro, ha interessanti ricadute nella quotidianità e si è confrontato con i difficili momenti passati nella “recente Odissea” che tuoi abbiamo vissuto (ingresso con biglietto).

La manifestazione Limitrofie e i percorsi formativi godono dell’appoggio della Regione Emilia Romagna, di ASP Città di Piacenza, della Associazione Casa Clizia. La scuola è in rete con la Scuola di Teatro Arsenale di Milano (www.teatroarsenale.it). I percorsi sono diretti da Rolando Tarquini, Allegra Spernanzoni e Mauro Mozzani che, quest’anno sono stati coadiuvati dai docenti Agostino Bossi, Matteo Ghisalberti, Maria Spelta, Fabio Piazzi, Maria Cristina Tarquini, Margherita Serra, Carlo Agosti, Graziella Trecordi. Per informazioni sulla date, gli orari e i costi dei biglietti si può far riferimento al calendario Manicomics sul sito www.manicomics.it oppure scrivendo a info@manicomics.it oppure al numero 333 9343615