“L’affido, una scelta d’amore” convegno Lions a palazzo Farnese

“L’affido, una scelta d’amore”. Questo il titolo del tema di studio Lions 2021/2022, avente per oggetto la sensibilizzazione e la promozione dell’affido familiare.

Il 6 maggio a Piacenza, presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese, è in programma un convegno al quale parteciperanno gli attori che quotidianamente si occupano di affido. In particolare interverranno, dopo i saluti del Governatore Lions del Distretto 108 IB3 Raffaella Fiori e delle Autorità Comunali, la Dott.ssa Paola Poggi (Resp. U.O. Minori del Comune di Piacenza), la Dott.ssa Elena Abbruzzese (Referente Affido U.O. Minori del Comune di Piacenza), la Dott.ssa Cinzia Sgarbi (Giudice del Tribunale per i Minorenni Bologna), Enrica Pavesi (Presidente dell’Associazione Dalla Parte dei Bambini), e la Dott.ssa Mariagrazia Veneziani (Responsabile Servizi Sociali Distretto di Ponente). I lavori termineranno con i racconti delle esperienze di affidatari e affidati.