Lista @Sinistra “Una città adatta ai bambini è una città migliore per tutti”

La lista @Sinistra annuncia l’incontro in programma giovedì 12 maggio alle ore 21 presso il teatro Trieste 34

Piacenza negli ultimi decenni ha rinunciato in gran parte ad avere i suoi cittadini come riferimento ed è diventata uno spazio sempre più riservato alle automobili. I pedoni che possono essere bambini, anziani, disabili e persone con borse della spesa, con un bimbo in braccio o nel passeggino, per attraversare devono scendere dal marciapiede, camminare in mezzo alle strade, e percorrere il percorso più lungo e più arduo. Questo tema si incrocia anche con quello ambientale, sociale e relazionale. Questo cambiamento ha avuto pesanti ricadute sull’infanzia.

Bambini e bambine sono sempre accompagnati e vigilati; il tempo che rimane lo passano da soli al cellulare o davanti al computer e alla TV. La scomparsa dell’autonomia di movimento nell’infanzia produce gravi conseguenze sia per i bambini che per le città. I bambini non possono vivere l’esperienza del gioco all’aperto, che è fondamentale per il loro sviluppo cognitivo, sociale e affettivo. Aumentano l’ obesità infantile e altre patologie fisiche e del comportamento. Pensiamo quindi che serva a tutti cambiare il parametro per valutare le qualità che deve avere una città per essere considerata vivibile e accogliente e che occorra adottare il punto di vista di bambini e bambine. Una città adatta ai bambini è una città migliore per tutti e il sindaco che impara ad ascoltare i bambini diventa veramente il sindaco di tutti. Ne parleremo giovedì 12 maggio alle ore 21.