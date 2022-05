L’onorevole Luigi Marattin a Piacenza a sostegno di Katia Tarasconi

Nota stampa

«Competente e con la passione politica necessaria a far svoltare Piacenza». Così l’onorevole Luigi Marattin di Italia Viva definisce Katia Tarasconi, candidata sindaco di Piacenza. Oggi, nonostante gli impegni improvvisi di Governo (è presidente della sesta Commissione Finanze alla Camera), ci ha tenuto ad essere presente a Piacenza per dare il suo sostegno alla candidatura di Katia Tarasconi e a quella della sua compagna di partito Loredana Bossi che, scesa in campo nella civica che porta il nome della candidata sindaca.