Lotta alla mafia, Alternativa per Piacenza “I candidati sindaco firmino insieme l’appello di Avviso Pubblico”

Apprendiamo con piacere che sono nati appelli e sottoscrizioni che invitano i candidati in consiglio comunale a impegnarsi nella lotta all’infiltrazione mafiosa, all’etica degli appalti e contro la corruzione. Alternativa per Piacenza si è espressa più di un mese e mezzo fa con il decalogo “Piacenza città di lotta alle mafie e corruzione”, invitando allora, come prima uscita pubblica, tutti i candidati consiglieri e sindaci a sottoscriverlo. Nessuna risposta allora. Bene che il tema sia tornato al centro dell’attenzione. Aderiamo anche noi all’appello di Avviso Pubblico, che ricalca il nostro decalogo in ogni punto, sperando che tutte le forze politiche, anche dopo le elezioni, ne facciano un modo di vivere quotidiano. Passiamo come comunità dall’etica della convenienza politica alla convenienza dell’etica. Rilanciamo proposta che i sei i candidati sindaco firmino il nostro decalogo e l’appello di “Avviso Pubblico” insieme davanti alla cittadinanza e ai giornalisti nei prossimi giorni. Chi ci sta?

nota stampa