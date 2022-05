Lyons, nel week end in campo le squadre giovanili. Torna il Memorial “Dadati-Rossi”

Weekend interamente dedicato alle squadre giovanili quello in arrivo in casa Lyons, con la partita della Squadra Cadetta annullata per indisponibilità della squadra avversaria. Con questo risultato, i ragazzi di Davide Baracchi si aggiudicano il campionato regionale emiliano e accedono alla Finale Promozione per la Serie B.

Riflettori puntati sullo Stadio Beltrametti, con uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il rugby piacentino. Dopo tre anni di attesa torna il Memorial “Melchiorre Dadati-Paolo Rossi”, una vera e propria vetrina per tantissimi talenti della categoria Under 16. Saranno 12 le selezioni regionali che parteciperanno al Torneo, per una giornata di rugby che si preannuncia molto interessante e di alta qualità. Appuntamento per l’intera giornata di domenica allo Stadio W. Beltrametti. La squadra Under 15 parteciperà a un’importante rassegna, il Torneo “Città di Carpi” organizzato dal Rugby Carpi nella giornata di domenica. I ragazzi di Rossi, Mozzani e Ghezzi vorranno ben figurare dopo le ultime uscite molto buone.

Doppio impegno per la categoria Under 13, che dopo le ultime grandi prestazioni, compresa la vittoria del Torneo “Una Mole di Rugby”, andrà a caccia di conferme sul campo del Rugby Paese. In programma il Torneo “Visentin”, con i ragazzi di Groppelli, Dodici e Foppiani che vogliono mettersi in mostra. Metà squadra invece prenderà parte al Festival organizzato dal Rugby Colorno presso il Centro Sportivo “Maini-Pavesi”, sempre nella giornata di domenica.