M5s fa il punto sul superbonus con l’ex ministro Fraccaro

Si è tenuto venerdì scorso il quarto degli appuntamenti “ verso le amministrative” organizzati dal Movimento 5 stelle Piacentino.

Ospite Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento, già ministro per i rapporti con il parlamento e sottosegretario alla presidenza del consiglio nei due governi Conte.

Argomento dell’incontro, il superbonus che vede l’onorevole tra gli ideatori della misura che ha permesso di rilanciare un settore strategico per l’economia del nostro paese con riflessi importanti sul Pil nazionale. Una misura volta al raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050, come da indicazioni della comunità europea, passando per l’efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare del nostro paese.

Pubblico numeroso e attento con diverse domande, molti addetti ai lavori presenti, ai quali l’onorevole ha risposto dettagliatamente chiarendo i dubbi che accompagnano il provvedimento ( tra i quali quelli del premier Draghi, le cui dichiarazioni al parlamento europeo sono state criticate dall’ex Ministro).

Hanno partecipato il Presidente dell’ordine dei geometri Giampaolo Ultori e il candidato sindaco della coalizione Alternativa per Piacenza Stefano Cugini di cui il Movimento 5 stelle fa parte.

“Più che concentrarci su aperitivi elettorali e passerelle fatte dove non ci si è mai fatti vedere, preferiamo parlare di contenuti e di argomenti che possono migliorare concretamente la vita dei cittadini” – ha detto il capolista e consigliere uscente Sergio Dagnino. “Consumo di suolo, Crisi energetica, Partecipazione, superbonus sono gli argomenti che abbiamo approfondito finora, coerentemente con il lavoro che abbiamo fatto in consiglio comunale in questi5 anni”. Prossimi incontri, incentrati su legalità e politiche giovanili, in date da definire. (nota stampa)