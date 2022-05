Continua l’ondata di maltempo su Piacenza. Anche nel weekend – le previsioni Arpae – sono attese giornate all’insegna del meteo instabile.

Sabato 7 maggio nuvole e pioggia per tutta la giornata, con temperature massime intorno ai 13 gradi sui rilievi e ai 20 gradi in pianura. Stesso quadro atmosferico anche domenica 8 maggio: piogge moderate al mattino, in lenta attenuazione nel corso della giornata, e cielo molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 9° sui rilievi e 14° in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14° sui rilievi e 19° in pianura.