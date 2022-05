Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) convocata in azzurro per il Tour du Gévaudan Occitanie

Chiamata in azzurro per Martina Sanfilippo, atleta torinese classe 2004 del sodalizio piacentino VO2 Team Pink convocata dal ct Paolo Sangalli per partecipare al Tour du Gévaudan Occitanie, quarta prova della Coppa delle Nazioni UCI per Donne Juniores in programma sabato 7 e domenica 8 maggio in Francia.

La Sanfilippo correrà con la nazionale italiana di categoria insieme a Gaia Segato, Serena Brillante Romeo, Eleonora Ciabocco, Francesca Pellegrini ed Elisa Valtulini.