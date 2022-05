Massimo Cacciari chiude la settimana dantesca con Finazzer Flory

Domani l’altro, sabato 7 maggio, Massimo Cacciari parlerà nella basilica di Santa Maria di Campagna, alle 18 (anziché alle 16) nell’incontro di chiusura della settimana dantesca nel corso della quale Massimiliano Finazzer Flory ha proposto la lettura teatrale dei Canti più significativi della Divina Commedia (domani, venerdì 6 maggio, in programma i Canti I e XI del Paradiso). Un appuntamento che rientra nelle Celebrazioni dei 500 anni di Santa Maria di Campagna a cura della Comunità francescana e della Banca di Piacenza. In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il filosofo veneziano introdurrà i Canti XXV (san Giacomo apostolo interroga Dante sulla speranza con tre quesiti: che cos’è, in che misura la possiede e quali sono le fonti dalle quali l’ha ricevuta) e XXXIII (siamo nell’Empireo e Dante, dopo l’invocazione alla Vergine di san Bernardo, ha accesso alla visione di Dio), brani che saranno poi letti teatralmente dal M° Finazzer Flory.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).