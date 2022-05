Mcl, Umberto Morelli nuovo presidente regionale

Il presidente di Mcl Piacenza (Movimento Cristiano Lavoratori), Umberto Morelli, eletto nuovo presidente regionale. La nomina è arrivata in occasione del consiglio regionale di qualche giorno fa: Morelli è stato eletto all’unanimità al posto di Marco Benassi, presidente in carica dimessosi dall’incarico. Morelli conserverà i precedenti incarichi, restando in carica fino al prossimo congresso del movimento previsto per il 2023.

“Il neo presidente – si legge in una nota di Mcl -, nel ringraziare sentitamente i presenti per la fiducia accordata, ha delineato i primi punti del programma da attuare durante il mandato elettivo che vanno ricercati nello sviluppo del movimento e dei suoi servizi, con l’apertura di nuove realtà associative sul territorio emiliano romagnolo, e la celebrazione del 50esimo anniversario di fondazione dell’Mcl in tutte le realtà presenti in regione”. Affiancheranno Morelli alla dirigenza regionale Flavio Venturi, in qualità di vice presidente, Gilberto Minghetti, come segretario, e Nicola Busi come amministratore.