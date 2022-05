Montechino, domenica 15 maggio la prima marcia dell’Alta val Riglio

Tre percorsi, una marcia, per conoscere ed apprezzare al meglio la Val Riglio: è in programma domenica 15 maggio la 1° Marcia dell’Alta Val Riglio (SCARICA LA LOCANDINA). L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Montechino, in collaborazione con ViviBettola.it, CSI e Cammina Piacenza, con il patrocinio dei Comuni di Bettola e Gropparello.

“La Marcia dell’Alta Val Riglio – spiegano gli organizzatori – è un evento nato per far conoscere la Val Riglio, una piccola valle incontaminata ed ancora poco conosciuta, ma ricca di bei paesaggi e boschi rigogliosi, costellata di piccoli borghi in sasso, torri di avvistamento e castelli, dove il tempo sembra essersi fermato”. La partenza avverrà dal campo sportivo di Montechino a partire dalle ore 8:00 fino alle 10:30. Sarà possibile scegliere fra tre differenti percorsi: corto (5 Km), medio (9 Km) e lungo (12 Km).

“I percorsi – proseguono gli organizzatori della marcia – che si snodano a cavallo fra i territori dei comuni di Bettola e Gropparello, permetteranno di scoprire la Val Riglio ed i suoi immancabili paesaggi, ma anche di vedere antiche torri, castelli e piccoli borghi in sasso, il tutto rimanendo sempre immersi nella natura. Al campo sportivo sarà presente il food truck del panificio il “Chicco di Grano” grazie al quale sarà possibile fare merenda e aperitivo degustando prodotti da forno, i salumi piacentini e le immancabili torte di patate. Sarà presente anche un mercatino dei produttori locali”. “Al termine dell’evento chi vorrà potrà pranzare al prezzo convenzionato di 20 € presso le trattorie della zona, ovvero Antica trattoria del Cacciatore a Gusano, Antica Trattoria Val Vezzeno e La Castellana a Gropparello, Ristorante Pizzeria Camilla a Sariano e Locanda dei Briganti a Veggiola”.

Per informazioni

email: proloco.montechino@gmail.com

Facebook: Pro Loco Montechino

Instagram: prolocomontechino