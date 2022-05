Moto tampona auto sulla Statale45, soccorso il centauro

Un 24enne in sella ad una moto ha tamponato una Mercedes lungo la strada statale 45 della Val Trebbia a Rivergaro. E’ successo nel pomeriggio di sabato 14 maggio.

Appena dopo l’ingresso del paese, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Bobbio erano appostati per un posto di controllo e, poco prima delle 16, hanno intimato l’alt alla persona alla guida della Mercedes che ha pertanto rallentato per accostare. In quel momento è sopraggiunto il centauro che ha impattato violentemente contro l’auto ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Subito sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure che hanno prestato le prime cure al ragazzo ferito che è stato caricato sull’ambulanza.

Nel frattempo è stata attivata anche l’auto infermieristica del 118 di Piacenza che ha effettuato un rendez-vous a Niviano con l’ambulanza per verificare le condizioni del 24enne, che è quindi stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo per una sospetta frattura di femore.