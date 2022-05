Partita tutta in discesa per l’Everest Piacenza Rugby che, davanti al proprio pubblico, supera agevolmente Ivrea mettendo in mostra un gioco a tratti spumeggiante e con un risultato che non è mai stato in discussione; al fischio finale saranno ben nove le mete messe a segno, contro una sola segnata dalla squadra ospite, con Iacopo Trabacchi in bella evidenza nel realizzare le trasformazioni anche da posizioni difficili.

All’ingresso in campo tutti i riflettori sono puntati su Thomas Robuschi, per gli amici “il Mago” che, alla sua ultima partita ufficiale come giocatore, ha avuto l’onore della passerella in solitaria per ricevere gli applausi del pubblico amico. Robuschi, oggi schierato da estremo, ricambia subito l’affetto ricevuto andando a realizzare già al 3’ minuto la segnatura pesante e replicando pochi minuti dopo, per una doppietta che metterà così il suggello su una carriera più che trentennale. All’11’ del primo tempo quindi Everest Piacenza in vantaggio per 12-0, mentre il punto di bonus per la quarta segnatura pesante viene raggiunto già al 21’ minuto grazie alle mete di Crotti e dell’argentino Mas, per un punteggio di 26-7 grazie anche alla meta di ottima fattura messa a segno dalla generosa e mai doma squadra ospite. Il gioco biancorosso non si arresta e così al 33’ arriva la seconda meta di Leopoldo Mas, trasformata dal solito Iacopo Trabacchi. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 33 a 7, non senza avere prima salutato ancora una volta il “Mago” che lascia il campo tra gli applausi dei presenti.

Foto 3 di 23













































All’inizio del secondo tempo il gioco stenta a decollare per la tenace resistenza messa in campo dall’Ivrea e forse anche per i numerosi cambi effettuati tra le fila piacentine che faticano a ritrovare l’armonia del gioco. L’ultimo quarto è tutto di marca biancorossa, a segno per quattro volte e con la linea dei trequarti in bella evidenza: Everest in meta al 66’ con Bucellari, trasformata da Trabacchi (40-7), al 73’ con Castagnoli (45-7), al 77’ con Bacciocchi (50-7) e all’80’ con Nosotti per il 57 a 7 finale. A fine partita Bacciocchi viene premiato come miglior giocatore.

Doveroso comunque segnalare le belle corse di Nosotti, efficacissimo nelle azioni di attacco; la prestazione dell’argentino Leopoldo Mas, protagonista sia del gioco di attacco (giocando velocemente alla mano alcuni calci di punizione con rapide conquiste di terreno di gioco e creando occasioni da cui sono scaturite alcune mete biancorosse), che in difesa, dove ha sfoderato robusti placcaggi da ultimo uomo decisivi per arrestare gli attacchi avversari; l’impegno di tutti i giocatori in campo che si sono spesi fino all’ultima stilla di energia.

EVEREST PIACENZA: Robuschi (40’ Viani A.), Mas, Crotti (5’st Franchi), Sanchez (12’ st Castagnoli), Bertorello (12’ st Nosotti), Trabacchi J., Bacciocchi, Bonatti, Fornari, Casali Ale. (12’ st Buccellari), Benkhaled, Casali Alb., Battini (12’ st Rapone), Alberti M., Baccalini (24’ st Alberti A.). All: Grangetto

Arbitro: Francesco Cagnin di Venezia; giudici di linea Gianluca Tavelli e Gigi Rigolli di Piacenza.

Note: ultima partita in carriera di Thomas “Mago” Robuschi.

Marcatori: 3’ mt Robuschi (5-0); 10’ mt Robuschi tr Trabacchi J. (12-0); 13’ mt Crotti tr Trabacchi J. (19-0); 18’ mt Macrì S. tr Pavan (19-7); 21’ mt Mas tr Trabacchi J. (26-7); 33’ mt Mas tr Trabacchi J. (33-7); secondo tempo: 25’ mt Buccellari tr Trabacchi J. (40-7); 33’ mt Nosotti (45-7); 36’ mt Bacciocchi (50-7); 40’ mt Nosotti tr Trabacchi J. (57-7)

PROSSIMO TURNO: domenica 5 giugno, Everest Piacenza-Bergamo.

Foto: Monica Dallavalle

La partita è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash dai microfoni di Stadio Sound.