Nel weekend la 30esima edizione di “Cantine Aperte”, visite e degustazioni in tre aziende piacentine

Sono tre le aziende vinicole in provincia di Piacenza che aderiscono alla 30esima edizione di “Cantine Aperte”, la grande festa del vino, promossa dal Movimento Turismo Vino, in programma in tutta Italia nel weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio. Visite e degustazioni sono organizzate presso l’azienda agricola Santa Giustina (via Santa Giustina, frazione Arcello – Pianello Valtidone), a Cantine Romagnoli (via Genova 20, frazione Villò – Vigolzone) e a Il Poggiarello (Località Il Poggiarello – Travo). Saranno 600 le realtà in tutta Italia che aderiscono alla manifestazione, 35 di queste in Emilia-Romagna.

“Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – e come Movimento siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali ad accrescere interesse e passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi “caldi” come quelli della sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino”.