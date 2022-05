Noi per Rivergaro “Il nostro Comune ha bisogno di più vigili”

“Il nostro Comune ha bisogno di più Vigili per garantire la sicurezza dei rivergaresi”. E’ quanto afferma il gruppo di opposizione “Noi per Rivergaro” a seguito del consiglio dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta del 30 aprile. “Il consigliere Cornelli di Rottofreno – spiegano -, chiedeva se il Comune di Rivergaro intendesse incrementare il numero di agenti di Polizia Municipale (che da due è sceso a uno). In risposta, il Sindaco Albasi ha spiegato che attualmente non è possibile per limiti di bilancio”.

“Ma non è così – replica il consigliere Michele Maschi -. Come chiarito dall’economo Comunale nella Commissione Bilancio di fine 2021, in fase di analisi del DUP, la mancanza di nuove assunzioni è una scelta dell’Amministrazione e non dipende da limiti imposti da normative inerenti al bilancio che, anzi, lascerebbero la possibilità di assumere addirittura 6 figure aggiuntive. Ora, a rendiconto approvato, se il Sindaco volesse, potrebbe assumere il vigile richiesto sì dai colleghi dell’Unione, ma in primo luogo dai cittadini rivergaresi che da troppo tempo aspettano l’aumento di agenti sul territorio comunale.

“Il Sindaco Albasi – prosegue – vede la presenza di un ulteriore vigile come un fardello per il Comune di Rivergaro, paventando lo scioglimento dell’Unione: qualora l’Ente fosse smantellato, la spesa per l’agente di Polizia Municipale in più resterebbe sul “groppone” inutilmente. Ma il gruppo di opposizione “Noi per Rivergaro” è da sempre del parere contrario: il nostro Comune ha bisogno di più Vigili per garantire la sicurezza dei rivergaresi e perciò l’assunzione va fatta, con o senza Unione”.