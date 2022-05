Nuoto pinnato, tre titoli per Vincenzo Tortis agli Italiani Master

Grandi prestazioni per gli atleti piacentini in gara ai campionati Italiani estivi master di nuoto pinnato, andati in scena domenica 22 maggio a Lignano Sabbiadoro. La Calypso ha partecipato alla manifestazione nazionale con quattro atleti, accompagnati dal tecnico Jonathan Alario. Le gare master hanno visto gli atleti divisi in categorie di cinque anni di età e si sono svolte sulle distanze dei 50, 100, 200 pinne, 50, 100, 200, 800 monopinna e 50 apnea.

Vincenzo Tortis, master 55 tre volte campione Italiano e Claudio Bonelli, master 40 tre volte sulla piazza d’onore, sono stati i piacentini che hanno centrato il podio. Hanno completato la spedizione Stefano Bazzani e Fabio Barilati, che hanno confezionato ottime prestazioni pur senza salire sul podio. Vincenzo Tortis si è laureato campione Italiano nelle distanze dei 50, 100 e 200 pinne master 55; Claudio Bonelli ha conquistato la medaglia d’argento nei 50, 100 e 200 pinne master 40; Stefano Bazzani è giunto 6° nei 200 e nei 50 e 7° nei 100 pinne master 50; Fabio Barilati si è classificato 11° nei 50 e 12° nei 100 pinne master 50.

“Il nuoto pinnato piacentino si fa valere da qualche anno con gli agonisti ma in questa stagione abbiamo vinto agli Italiani anche diverse medaglie con gli esordienti ed ora la ciliegina con i master” – commenta il tecnico Jonathan Alario -. Il nuoto pinnato piacentino è in salute, gli atleti di tutte le età e categorie si divertono allenandosi e i risultati alle gare sono evidenti”. Domenica prossima gli atleti piacentini saranno schierati a Modena al trofeo della Ghirlandina e dalla prossima settimana gli agonisti saranno impegnati agli assoluti.