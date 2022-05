“Nuova prevenzione incendi e formazione” Seminario di Confapi Piacenza

“Nuova prevenzione incendi e formazione” è il titolo del seminario organizzato da Confapi Industria Piacenza che si terrà mercoledì 1 giugno alle 11 nella Sala Convegni della sede dell’Associazione, in via del Commercio 65/a o in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.

Il seminario introdurrà i temi più attuali della prevenzione incendi a seguito della pubblicazione dei tre Decreti che sostituiranno il noto DM 10 marzo 1998 con riguardo alle manutenzioni e alla formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, nonché la progettazione della sicurezza antincendio.

Due sono gli interventi previsti: il primo, dedicato agli aspetti normativi e tecnici relativi alla valutazione del rischio incendio, ai piani di emergenza e alle esercitazioni pratiche, vedrà intervenire il vicecomandante dei vigili del fuoco di Piacenza Vittoria Rossi. Il secondo, incentrato sulla nuova formazione antincendio per addetti e formatori, sarà tenuto da Loredana Bossi, formatrice e componente della consulta di Aifos. Ad aprire l’incontro gli interventi del presidente e del direttore di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi e Andrea Paparo.