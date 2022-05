Si sono conclusi recentemente sul territorio di Gragnano (Piacenza) alcuni interventi relativi alla segnaletica sia orizzontale che verticale, per un importo complessivo di 24.400 euro. “Abbiamo in corso importanti lavori pubblici e cantieri di grandi dimensioni, ma siamo consapevoli che la cura dell’esistente e la manutenzione della segnaletica siano fondamentali per alla sicurezza dei cittadini e per il decoro urbano e pertanto non possono essere trascurati” – spiegano il sindaco Patrizia Calza e l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi.

Oltre agli interventi consueti e programmati di rifacimento della segnaletica, quali gli attraversamenti pedonali nei centri abitati, prioritari nell’ottica della sicurezza, in parte raccogliendo le segnalazioni anche dei cittadini, il Comune ha affidato alla Ditta SO.GE.S S.R.L la realizzazione di nuova segnaletica, soprattutto per regolamentare spazi per i parcheggi. Ciò sia nel capoluogo – con l’intervento più significativo in via Nespi, completamente riqualificata, e via F.lli Cervi – sia nelle frazioni, come a Casaliggio per meglio gestire i parcheggi soprattutto nella zona adiacente il parco giochi. In via Nespi, a seguito della richiesta specifica del market presente in zona, si è anche provveduto a disegnare uno spazio riservato ai contenitori dei rifiuti.

“Ogni volta l’Amministrazione, anche in questo settore specifico, cerca di dare risposte concrete al tema della disabilità. Infatti, anche in questo caso, a quelli già esistenti, abbiamo aggiunto altri parcheggi destinati ai disabili a Gragnanino e a Gragnano in via F.lli Cervi” – proseguono gli Amministratori, ricordando che, tramite l’Unione dei comuni della Bassa Val trebbia Val Luretta, è stato altresì affidato a uno studio specializzato l’incarico della realizzazione del Piano urbano del traffico “da cui ci attendiamo preziose indicazioni precise su possibili prossimi interventi volti a migliorare la sicurezza della viabilità in particolare dell’utenza debole sul territorio comunale”.