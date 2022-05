“Nuova segnaletica, vecchie abitudini: sosta selvaggia a Barriera Milano”

Nuove strisce, ma vecchie abitudini, con i posti auto riservati indebitamente occupati.

E’ la situazione segnalata da un lettore a Barriera Milano a Piacenza, nelle vicinanze della sede Ausl: “Sono stati tracciati nuovi posti per ambulanze e/o mezzi disabili con segnaletica gialla e cartello verticale. Come si vede dalla foto, questo è il risultato: come sempre ignorati dai menefreghisti. Sanno che i controlli in questa città non ci sono più”.

