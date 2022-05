Ancora meteo instabile a Piacenza, tra nuvole e pioggia.

Il prosieguo della settimana – da mercoledì 4 a venerdì 6 maggio – sarà caratterizzato da giornate segnate da nuvolosità variabile, con possibili rovesci, anche di carattere temporalesco, sia in pianura che sui rilievi. Le temperature massime sono previste in diminuzione: giovedì saranno comprese tra 15 gradi sui rilievi e 23 gradi in pianura; venerdì tra i 9 gradi sui rilievi e i 18 gradi in pianura.