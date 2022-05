Operai edili non formati sulla sicurezza, multato un imprenditore

Nell’ambito dei controlli straordinari nel settore edile, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, insieme ai militari della Stazioni CC Forestale di Piacenza e militari della Stazione di Piacenza Principale, hanno denunciato all’autorità giudiziaria il presidente di una ditta di costruzioni e comminata un’ammenda di poco più di 1600 euro.

L’ispezione è stata eseguita la mattina del 17 maggio in un cantiere di Rottofreno (Piacenza) ed era finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

A conclusione dell’attività ispettiva, il presidente della ditta di costruzioni piacentina è stato denunciato per “omessa formazione dei lavoratori”: “alcuni lavoratori presenti – spiega l’Arma in una nota – non erano stati preventivamente formati in materia di sicurezza prima di accedere al cantiere. Erano, infatti, sprovvisti dello specifico attestato”. Per questo è stata comminata un’ammenda pari a 1607 euro.

Questi specifici controlli proseguiranno e saranno intensificati anche nei prossimi giorni.