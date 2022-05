Ospedale, Cugini incontra gli operatori sanitari

“La politica ascolta, l’ospedale parla”. Il tour Zaino in Spalla del candidato sindaco Stefano Cugini e della sua coalizione arriva ad incontrare gli operatori sanitari dell’ospedale. L’appuntamento è per lunedì 30 maggio alle 21 alla Gelateria 900 in via Taverna 90.

“Le problematiche della sanità piacentina e nazionale sono complesse – presentano l’incontro -. Dal tema delle aggressioni ai sanitari al sovraffollamento del pronto soccorso, dalle liste di attesa infinite per esami e prestazioni alle difficili condizioni di lavoro dei lavoratori dell’ospedale, i problemi sono tanti, ma sarebbero da evitare le facili soluzioni a scopo elettorale. Come il Comune può aiutare i sanitari dell’ospedale a lavorare meglio nella nostra città e a favorire una sanità pubblica d’eccellenza?”.