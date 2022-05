Packaging, Piacenza è protagonista a Ipack-Ima 2022

Piacenza è protagonista a Ipack-Ima 2022, la fiera specializzata nel processing e packaging food e non food in programma a Milano dal 3 al 6 maggio che torna finalmente in presenza. Ospiti dell’evento infatti saranno alcune imprese piacentine del packaging e le realtà dell’Istituto Italiano Imballaggio e della Fondazione Carta Etica del Packaging guidate da Anna Paola Cavanna, presidente dell’azienda Laminati Cavanna spa e vicepresidente di Confapi Industria Piacenza.

L’Istituto e la Fondazione saranno presenti nello stand C93 – Pad.5 di Rho Fiera per raccontare e promuovere i dieci Valori della Carta Etica del Packaging, far conoscere la community degli Ambasciatori e presentare l’Algoritmo della Fondazione.

Il 4 maggio, dalle 14.30 alle 16.00, allo Spazio Eventi Pad.2, si svolgerà l’evento “L’Innovazione sostenibile: dall’Algoritmo della Fondazione ai Best Packaging 2022”: sarà l’occasione per presentare l’originale strumento operativo per misurare la sostenibilità di un imballaggio, sviluppato, insieme alle Linee Guida, dalla Commissione Sostenibilità della Fondazione.

Con la conduzione di Federica Gentile, saranno presenti Cavanna e Michele Milan, ingegnere ambientale della Commissione Sostenibilità: “Per le sue caratteristiche l’algoritmo, elaborato insieme alle Linee Guida dalla Commissione Sostenibilità, rappresenta un unicum nel panorama degli strumenti che tracciano e misurano la sostenibilità. È utile ed aperto a tutti – produttori, fornitori e utilizzatori – per valutare l’impatto ambientale dell’imballaggio e indicare la via per migliorarne le performance in ottica degli obiettivi ONU 2030 – spiega Cavanna – l’algoritmo è focalizzato sul packaging e non sull’azienda e concepito in modo da garantire un doppio vantaggio: a chi produce imballaggi dà l’opportunità di valutarne la sostenibilità fin dalla fase progettuale, sottoponendo all’esame anche semilavorati; a chi li utilizza, offre invece la possibilità di mettere a confronto prodotti diversi e maturare scelte sempre più consapevoli”.

A seguire sarà la premiazione dei Best Packaging 2022, contest dell’Istituto Italiano Imballaggio patrocinato da Fondazione Carta Etica del Packaging: “Abbiamo voluto patrocinare il contest dell’Istituto Italiano Imballaggio e istituire il premio “Carta Etica del Packaging” per offrire un esempio concreto di come declinare l’ideale con il reale, di come tradurre principi teorici in prodotti concreti che finiranno tra le mani del consumatore” spiega ancora Cavanna.

Piacentina alla guida di un’azienda specializzata nella laminazione degli imballaggi flessibili, Cavanna è stata nominata presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio nel maggio del 2018, riuscendo nel corso dei due mandati a dare autorevolezza e visibilità all’Associazione aumentando la base associativa, il volume d’affari, i servizi agli associati. Nel 2020, in pieno lockdown, ha firmato l’atto costitutivo della Fondazione Carta Etica del Packaging che si pone come obiettivo la promozione di una cultura positiva degli imballaggi tramite la formazione.

“Quando mi sono candidata alla presidenza dell’Istituto Italiano Imballaggio nel 2018, uno dei punti chiave del mio programma era legato alla sostenibilità ambientale del packaging, un tema diventato oggi di estrema priorità – ricorda Cavanna – ho fortemente voluto avviare la Commissione Sostenibilità perché ritenevo fosse arrivato il momento di creare un gruppo di persone esperte e competenti che lavorassero su questo tema: il risultato ottenuto è stato decisamente superiore delle nostre aspettative”.