“Paesi che vai” fa tappa a Piacenza: riprese nei luoghi della cultura in città

E’ arrivata a Piacenza la troupe di “Paesi che vai…luoghi, detti, comuni…”, storico programma di Rai Uno in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30 e patrocinato del Ministero della Cultura.

Col consueto linguaggio fiabesco che contraddistingue il format, facendo rivivere il passato nella narrazione televisiva, il conduttore, ideatore e autore della trasmissione Livio Leonardi – insignito di importanti riconoscimenti tra cui la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri, per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – seguirà le tracce della dinastia dei Farnese e del Ducato di Parma e Piacenza, ripercorrendo i luoghi che ne racchiudono le vicende. Partendo da Palazzo Farnese, emblema del potere della famiglia dove stamani sono iniziate le riprese, il racconto procederà tra le antiche sale del Collegio Alberoni e sotto le volte della cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, per poi mostrare in tutta la sua bellezza il Teatro Municipale e, infine, i Palazzi Costa e Rota Pisaroni.

Il programma esplorerà anche i luoghi legati al cinema, portando infine gli spettatori sui sentieri dell’Appennino piacentino, per carpirne peculiarità e segreti. La puntata dedicata a Piacenza e al suo territorio andrà in onda nei prossimi mesi.