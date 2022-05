Pallavolo Sangiorgio chiude la stagione con un netto ko (0-3) e al sesto posto

Nel campionato di Serie B2, la Pallavolo Sangiorgio chiude il torneo con una sconfitta per 3-0 contro Galaxy Volley. Non sorride dunque l’ultima gara stagionale alla formazione albiceleste che, con la testa già in vacanza, si fa travolgere dal team parmense.

Gara a senso unico a favore della Galaxy Volley Inzani che, sin dal primo scambio, si è imposta nel gioco e nell’atteggiamento. Il primo set si è concluso, 17-25. Solamente nel secondo parziale la Pallavolo Sangiorgio è riuscita a mostrare sprazzi di gioco, tuttavia avanti 14-13 subisce un break di uno a nove che di fatto ha chiuso set (17-25) e successivamente incontro. Da dimenticare il terzo set, vinto dal Galaxy 9-25.

Il terzo campionato in serie B2 della squadra piacentina si chiude al sesto posto con 33 punti, frutto di 11 successi e 9 sconfitte.

Pall. Sangiorgio-Galaxy Inzani Volley 0-3 (17-25, 17-25, 9-25)

Pall. Sangiorgio: Tacchini, Errico, Perini, Gilioli 2, Molinari, Galelli (L), Salimbeni,, Tonini 6, Viaroli (L), Zoppi 8, Hodzic 5, Marc 3, D’Adamo 9. All. Capra.

Risultati – Pallavolo Sangiorgio-Galaxy Inzani Parma 0-3; Cr Transport Ripalta Cremasca-Ass. Sport Corlo 3-0; Vap-Uyba Ltp Piacenza-Volley Stadium 3-2; Tieffe Serv. San Damaso-Tomolpack Marudo 3-0; Rubierese Volley -Volley Adacademy Modena 3-0. Riposa: Arbor Reggio Emilia.

Classifica – Tieffe Serv. San Damaso, Rubierese Volley 44 punti; Volley Stadium Mirandola 40; Cr Transport Ripalta 38; Arbor Reggio Emilia 35; Pallavolo Sangiorgio 33; Ass. Sport Corlo 30; Tomolpack Marudo 28; Galaxy Inzani Volley 25; Ltp Vap Ubya Piacenza 6; Volley Academy Modena 0.