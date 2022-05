Pallavolo Sangiorgio, coach Capra confermato alla guida della squadra

Coach Matteo Capra guiderà la Pallavolo Sangiorgio per la quinta stagione consecutiva. L’annuncio arriva dalla stessa società in una nota, di seguito il comunicato completo.

Sarà coach Matteo Capra l’allenatore della formazione che parteciperà al campionato di serie B2 per il quarto campionato consecutivo. Arrivato nella stagione 2018/2019 il tecnico di Cortemaggiore ha centrato la promozione in B2 al primo anno e nei successivi ha chiuso la stagione in settima posizione (prima della sospensione causa covid) nel 2020, mentre nel 2021 ha conquistato i play off promozione. Nella stagione 2021/2022 appena conclusa ha ottenuto la sesta posizione in classifica. Nella prossima stagione coach Capra, oltre alla prima squadra, guiderà una formazione giovanile.

“Non è stato difficile trovare l’accordo comune – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori -. Tra noi e coach Capra è nato un rapporto consolidato che dura da anni. Quando ha deciso di rimanere per un’altra stagione, non ci sono stati dubbi sulla riconferma. Inoltre ci aiuterà ad allenare una formazione del vivaio, dovremo ancora decidere in quale possiamo inserirlo”. Aggiunge “Per noi Matteo rimane uno dei migliori tecnici del nostro territorio e sia noi che lui vogliamo crescere insieme”.

Sulla tipologia del roster che parteciperà al campionato di B2, nella stagione 2022/2023. “Proveremo a costruire una squadra che migliori la sesta posizione in classifica” conclude il ds albiceleste.