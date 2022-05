Papa Clemente VII e Santa Maria di Campagna, Erica De Ponti Gonzaga in Sala del Duca

Lunedì 16 maggio, nuovo appuntamento in Campagna, Sala del Duca, nell’ambito delle Celebrazioni dei 500 anni di Santa Maria di Campagna a cura della Comunità francescana e della Banca di Piacenza: Erica De Ponti Gonzaga terrà, alle 18, una conferenza sul tema “Clemente VII e la Basilica di Santa Maria di Campagna”. Nel santuario mariano è ancora oggi presente la statua ex voto del Papa Medici, salvato dalla furia dei Lanzichenecchi per aver rivolto – scrive il Corna – il pensiero alla Madonna di Campagna, che forse aveva visitato quando, Governatore generale di Ferrara, Parma, Piacenza, non era che il cardinale Giulio de’ Medici.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).